La Camminata dei Tre Borghi | escursione alla scoperta delle bellezze di Formia

Una escursione guidata alla scoperta di tre quartieri ricchi di storia di Formia: Maranola, Trivio e Castellonorato, La Camminata dei Tre Borghi.Si tratta di una passeggiata di circa 10 km promossa dal Comune e realizzata in collaborazione con la Pro Loco e il Centro Socio Culturale di Trivio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it