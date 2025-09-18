La Camminata dei Tre Borghi | escursione alla scoperta delle bellezze di Formia
Una escursione guidata alla scoperta di tre quartieri ricchi di storia di Formia: Maranola, Trivio e Castellonorato, La Camminata dei Tre Borghi.Si tratta di una passeggiata di circa 10 km promossa dal Comune e realizzata in collaborazione con la Pro Loco e il Centro Socio Culturale di Trivio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Torna “La Camminata dei Tre Borghi”! Domenica 21 settembre 2025 Partenza da Piazza Sant'Andrea (Trivio) Raduno ore 08:30 – Partenza ore 09:00 Un’occasione unica per riscoprire insieme le bellezze di Maranola, Trivio e Castellonorato! D - facebook.com Vai su Facebook
