La Camera approva la separazione delle carriere e scoppia la rissa
Con l'approvazione della Camera arriva il terzo sì al provvedimento per la separazione delle carriere dei magistrati. Il voto, scontato, ha fatto esultare gli esponenti del centrodestra. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è alzato in piedi per festeggiare la "grande vittoria" in memoria. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: camera - approva
La Camera approva tra le proteste il provvedimento sull’intelligenza artificiale
Usa, Senato approva sul filo legge di bilancio di Trump, 51 sì e 50 no, voto decisivo di JD Vance, ora il testo alla Camera
Giornata dei Piccoli martiri di Gorla il 20 ottobre, Camera approva unanime, Frassinetti (FdI): "Sensibilizziamo giovani sull’orrore della guerra”
La Camera approva la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati con 243 sì e 109 no. Il testo, passato in terza lettura, ora torna al Senato per l'ultimo via libera @ultimora_pol - X Vai su X
L'Aula della Camera ha approvato a maggioranza per 88 voti di differenza la seduta fiume sul ddl sulla separazione delle carriere chiesta da FdI. Si proseguirà, dunque, e il voto finale è previsto non prima di giovedì alle 12. Opposizioni all'attacco #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Separazione carriere, Camera approva seduta fiume. Opposizioni: Schiaffo a democrazia; La Camera approva la separazione delle carriere e scoppia la rissa; Separazione delle carriere, la Camera approva. E Nordio dice: «Ora festeggio con uno spritz».
Ok alla Camera per la separazione delle carriere dei giudici, bagarre dopo il voto - L'opposizione esulta e diversi esponenti delle opposizioni si sono avvicinati ai banchi del governo per protestare. Secondo gds.it
Camera, ok alla separazione delle carriere: ora passa al Senato. Bagarre in aula dopo il voto - Si tratta della terza approvazione: adesso manca soltanto il sì del Senato, previsto entro novembre, poi la vera partita si giocherà al referendum ... Lo riporta repubblica.it