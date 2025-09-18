La Camera approva la separazione delle carriere e scoppia la rissa

Today.it | 18 set 2025

Con l'approvazione della Camera arriva il terzo sì al provvedimento per la separazione delle carriere dei magistrati. Il voto, scontato, ha fatto esultare gli esponenti del centrodestra. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è alzato in piedi per festeggiare la "grande vittoria" in memoria. 🔗 Leggi su Today.it

