E alla fine non restò nessuno. Come i dieci piccoli indiani di Agatha Christie, le voci polemiche della televisione americana, in particolare quella dei “late show” - i talk notturni con ospiti e monologhi comici, sovente sull’attualità politica - cadono una dopo l’altra. E i loro programmi vengono terminati nel giro di pochi mesi (Stephen Colbert su Cbs) o di poche ore (Jimmy Kimmel, ieri, con effetto immediato). Sono le onde d’urto provocate dall’ omicidio di Charlie Kirk e dal successivo, fragoroso innalzamento della repressione della libertà di parola in America, propugnato attivamente dalla Casa Bianca, propagandato dai post di Trump sul social Truth, amplificato dalle dichiarazioni barricadere del suo vice JD Vance, o del consigliere presidenziale Stephen Miller e supinamente messa in atto da aziende impegnate nel tenersi alla larga dalle liste nere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La cacciata di Jimmy Kimmel da Abc è l’ennesimo gesto di riverenza nei confronti di Trump