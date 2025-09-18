di Letizia Magnani Stando ai dati dell’Ufficio Studi di Sace, l’economia del mare è uno dei settori più vitali per lo sviluppo dell’Italia. Con un impatto complessivo stimato in 180 miliardi di euro, oltre 230mila imprese coinvolte e più di un milione di posti di lavoro, la Blue Economy rappresenta, infatti, un ecosistema capace di generare valore economico, sociale e ambientale. Il suo effetto moltiplicatore si estende a comparti strategici come il turismo, la cantieristica, la logistica, l’accoglienza e la ricerca tecnologica. All’interno di questo scenario, la portualità turistica riveste un ruolo importante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Blue Economy vale un milione di posti di lavoro