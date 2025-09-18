La Abc ha sospeso il talk show di Jimmy Kimmel per le sue frasi su Charlie Kirk
La ABC, rete di proprietà della Disney, ha sospeso a tempo indeterminato Jimmy Kimmel Live!, uno dei più longevi e popolari talk show della fascia notturna. Si tratta del cosiddetto late night, il genere televisivo che negli Stati Uniti occupa la seconda serata, a partire dalle 23.30 circa, e che mescola comicità, interviste con celebrità e soprattutto monologhi satirici di apertura. Questi programmi condotti in passato da grandi comici come Johnny Carson, David Letterman e Jay Leno, negli ultimi decenni sono diventati una parte centrale della conversazione politica nazionale. Jimmy Kimmel Live! va in onda dal 2003 ed è uno dei pilastri del genere insieme al Tonight Show sulla NBC, oggi condotto da Jimmy Fallon, e al Late Show sulla CBS, guidato da Stephen Colbert, a sua volta recentemente non rinnovato dopo aver criticato il patteggiamento da sedici milioni di dollari che Paramount aveva raggiunto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
