Kvaratskhelia | Mi piacerebbe incontrare il Napoli in Champions? Non lo so sono tutte forti

Dopo la vittoria contro l’Atalanta per 4-0, l’attaccante del Psg, ex Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il suo splendido gol. Le parole di Kvaratskhelia. «Sì, stavo bene ed è stato un bel gol. Ho avuto un piccolo infortunio ma abbiamo lavorato con lo staff medico molto bene e stasera ero pronto. Contento di aver giocato e aiutato la squadra» Leggi anche: Kvara, ma fai il professionista fino in fondo, pure tu nella trappola del “un giorno vi dirò tutto” Alla domanda se sia possibile replicare il trionfo di Monaco di Baviera: «Penso che nel calcio tutto sia possibile, quindi dobbiamo solo concentrarci sulle nostre partite. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

