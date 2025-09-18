Kvaratskhelia | Gol splendido felice di aiutare il PSG In Champions tutto è possibile

Khvicha Kvaratskhelia, protagonista nella vittoria per 4-0 del PSG contro l'Atalanta.

Il PSG travolge l'Atalanta con una prestazione convincente. Marquinhos apre le marcature già al 3', seguito dal raddoppio di Kvaratskhelia al 39'. Nella ripresa, al 51', arriva il terzo gol di Nuno Mendes, mentre Gonçalo Ramos chiude il conto al 90+1'.

Kvaratskhelia: “Gol splendido, felice di aiutare il PSG. In Champions tutto è possibile”; Champions, il PSG può vincerla ancora? Kvaratskhelia: Difficile, ma ci proveremo.

PSG, Kvaratskhelia: "Contro il Napoli in finale di Champions League? Non lo so..." - Khvicha Kvaratskhelia protagonista nella vittoria del Paris Saint-

Perché Kvaratskhelia non è campione d’Italia col Napoli nonostante 5 gol: cosa dice il regolamento - Kvicha Kvaratskhelia è stato uno dei grandi artefici del terzo scudetto del Napoli, quello vinto nel 2023. Segnala fanpage.it