il successo di KPop Demon Hunters e i nuovi sviluppi del franchise. Il fenomeno animato KPop Demon Hunters ha riscosso un successo senza precedenti su Netflix, posizionandosi come uno dei contenuti più visti nella storia della piattaforma di streaming. Con oltre 300 milioni di visualizzazioni in poche settimane, questa produzione ha consolidato la sua presenza nel panorama dell’intrattenimento digitale, dando origine a un vero e proprio franchise. L’enorme popolarità ha stimolato la realizzazione di nuovi progetti, tra cui un cortometraggio che si preannuncia come una novità imminente. le caratteristiche del nuovo progetto: “Debut: A KPop Demon Hunters Story”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Kpop demon hunters: il prequel del film netflix è già realtà

Sembra proprio che KPop Demon Hunters sia destinato a diventare un franchise con un altro film in arrivo e già registrato presso gli organi competenti, che potrebbe essere un prequel.

