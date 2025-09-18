KPop Demon Hunters | a grande sorpresa il nuovo film è pronto per essere già rilasciato

Dopo l'enorme successo mondiale di KPop Demon Hunters, Netflix non rallenta la corsa e si prepara a lanciare un corto che racconta le origini delle Huntrx, le eroine K-pop trasformate in cacciatrici di demoni. Il fenomeno globale KPop Demon Hunters si arricchisce di un nuovo capitolo inatteso: un cortometraggio intitolato Debut: A KPop Demon Hunters Story. Prequel già classificato PG, potrebbe arrivare molto presto, mantenendo vivo l'entusiasmo dei fan in attesa del sequel ufficiale. Il fenomeno Huntrx e l'annuncio del corto Con oltre 300 milioni di visualizzazioni su Netflix, un weekend trionfale al botteghino e un impressionante 95% di approvazione su Rotten Tomatoes, KPop Demon Hunters si è imposto come un autentico terremoto culturale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - KPop Demon Hunters: a grande sorpresa, il nuovo film è pronto per essere già rilasciato

