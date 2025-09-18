Kolo Muani Juve novità sul francese | ecco come sono andate realmente le cose con il PSG in estate I retroscena della trattativa

Kolo Muani Juve, novità sul centravanti francese passato al Tottenham: ecco come sono andate realmente le cose con il PSG in estate. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve ha lavorato fino all’ultimo giorno disponibile dell’ultima sessione estiva di mercato per tentare di riportare a Torino Kolo Muani, attaccante francese passato poi al Tottenham. L’operazione era considerata prioritaria dal club bianconero, che vedeva nel giocatore una pedina ideale per rinforzare il reparto offensivo e garantire maggiore profondità e versatilità al reparto avanzato. Tuttavia, nonostante gli sforzi della dirigenza e le trattative serrate con il club parigino, le ultime ore della sessione hanno visto l’operazione sfumare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

