Klaassen rammaricato dopo Ajax Inter | Loro sono una squadra che non concede molto quando capitano occasioni come quella di Godts…

Internews24.com | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Klaassen rammaricato dopo Ajax Inter: «Loro sono una squadra che non concede molto, quando capitano occasioni.». Le parole. Dopo la sconfitta per 2-0 contro l’ Inter, Davy Klaassen, centrocampista dell’ Ajax ed ex della partita di Champions League andata in scena ieri sera, ha condiviso la sua analisi sulla partita ai microfoni di Ziggo Sport. Per l’ex nerazzurro, il rimpianto maggiore è l’opportunità fallita da Godts, che ha avuto un’occasione d’oro a tu per tu con il portiere Sommer sul risultato di 0-0. Klaassen ha sottolineato come l’Inter sia una squadra difficile da affrontare, capace di concedere pochissimo. 🔗 Leggi su Internews24.com

klaassen rammaricato dopo ajax inter loro sono una squadra che non concede molto quando capitano occasioni come quella di godts8230

© Internews24.com - Klaassen rammaricato dopo Ajax Inter: «Loro sono una squadra che non concede molto, quando capitano occasioni come quella di Godts…»

In questa notizia si parla di: klaassen - rammaricato

Klaassen in vista di Ajax Inter: «Un anno indimenticabile..».

klaassen rammaricato dopo ajaxAjax, Klaassen: “Nell’anno all’Inter mi colpì un aspetto. La differenza con noi…” - L'olandese, tornato all'Ajax dopo la parentesi non fortunatissima in nerazzurro, si è presentato in conferenza stampa alla vigilia. fcinter1908.it scrive

klaassen rammaricato dopo ajaxklaassen e di gennaro - Il centrocampista olandese pronto ad accogliere la squadra con cui ha vinto uno scudetto da comparsa ... Segnala gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Klaassen Rammaricato Dopo Ajax