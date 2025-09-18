Klaassen rammaricato dopo Ajax Inter | Loro sono una squadra che non concede molto quando capitano occasioni come quella di Godts…
Klaassen rammaricato dopo Ajax Inter: «Loro sono una squadra che non concede molto, quando capitano occasioni.». Le parole. Dopo la sconfitta per 2-0 contro l’ Inter, Davy Klaassen, centrocampista dell’ Ajax ed ex della partita di Champions League andata in scena ieri sera, ha condiviso la sua analisi sulla partita ai microfoni di Ziggo Sport. Per l’ex nerazzurro, il rimpianto maggiore è l’opportunità fallita da Godts, che ha avuto un’occasione d’oro a tu per tu con il portiere Sommer sul risultato di 0-0. Klaassen ha sottolineato come l’Inter sia una squadra difficile da affrontare, capace di concedere pochissimo. 🔗 Leggi su Internews24.com
