Kit Harington in tv con una miniserie basata su Racconto di due città di Charles Dickens

BBC e MGM+ portano in tv il celebre romanzo storico di Charles Dickens Racconto di due città, con la star de Il Trono di Spade Kit Harington tra i protagonisti. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

