Kirsty Coventry Cio dà il via libera a Israele per le Olimpiadi Milano-Cortina | La Russia è un caso diverso

Milanotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fermare i conflitti durante le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 per “riconoscere il potere dello sport e il ruolo fondamentale che può avere nel corso della storia”. Lo ha affermato Kirsty Conventry, presidente del Cio, ex nuotatrice ed ex ministra dello Sport in Zimbabwe, in una. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Kirsty Coventry: «Lo scopo del movimento olimpico? Mostrare il meglio dell’umanità»

kirsty coventry cio d224Milano-Cortina, la presidente del CIO Coventry “Quelli di Israele e Russia sono casi diversi” - La numero 1 dello sport mondiale, la presidente del Cio, Kirsty Coventry, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ... Segnala msn.com

kirsty coventry cio d224Kirsty Coventry: la svolta epocale dello sport - Kirsty Coventry, ex nuotatrice dello Zimbabwe, campionessa olimpica e mondiale, è la prima donna a essere diventata presidente del Comitato Olimpico ... Secondo alfemminile.com

