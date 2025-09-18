Kirk la frase di Trump che mozza il fiato | Un giorno sarebbe potuto diventare presidente

Secoloditalia.it | 18 set 2025

Durante una conferenza stampa congiunta a Londra, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha toccato un tema inaspettato, rendendo omaggio a una figura del mondo conservatore americano: Charlie Kirk. Con parole cariche di commozione e stima, il tycoon ha descritto Kirk non solo come «un giovane straordinario». Ma come un potenziale futuro presidente degli Stati Uniti. Il tributo di Trump a Kirk. Le sue dichiarazioni hanno gettato una nuova luce su un drammatico evento, l’omicidio di Kirk, un atto che secondo il presidente sarebbe legato al fatto che l’attivista «esprimeva la sua opinione». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

