kirk come le br la vergogna del pd in comune a milano

Una scena vergognosa quella avvenuta nell'aula del Consiglio del Municipio 1 a Milano. Alla richiesta del capogruppo FdI Lorenzo La Russa di osservare un minuto di silenzio per Charlie Kirk, il Presidente del Consiglio del Municipio ha risposto con un netto rifiuto, arrivando a tirare in ballo anche le Brigate rosse. Qualcosa di a dir poco scioccante. " Charlie Kirk come le Brigate Rosse, ecco cosa pensa la sinistra in Municipio 1 a Milano. Non riescono a rispettare la morte di un ragazzo che faceva politica democraticamente, ad ascoltare idee diverse dalle loro e condannare senza se e senza ma la violenza.

