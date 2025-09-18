Kirk come le Br La vergogna del Pd in Comune a Milano
Una scena vergognosa quella avvenuta nell'aula del Consiglio del Municipio 1 a Milano. Alla richiesta del capogruppo FdI Lorenzo La Russa di osservare un minuto di silenzio per Charlie Kirk, il Presidente del Consiglio del Municipio ha risposto con un netto rifiuto, arrivando a tirare in ballo anche le Brigate rosse. Qualcosa di a dir poco scioccante. " Charlie Kirk come le Brigate Rosse, ecco cosa pensa la sinistra in Municipio 1 a Milano. Non riescono a rispettare la morte di un ragazzo che faceva politica democraticamente, ad ascoltare idee diverse dalle loro e condannare senza se e senza ma la violenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
“Su Kirk Meloni straparla e fa la vittima”: sinistra senza vergogna, ondata di follia collettiva
“Feroce e uno degli individui peggiori”. La vergogna di Saviano su Kirk
Salvini: “Ho pianto per la morte di Kirk. A sinistra ho visto una cattiveria esibita senza vergogna”
Caso Kirk, Ciriani: "In Italia clima da Br". Il Pd: "Delira". Renzi: "Meloni lo faccia dimettere"; Kirk come le Br. La vergogna del Pd in Comune a Milano; Milano, Charlie Kirk come le Br: vergogna-sinistra in aula
"Kirk come le Br". La vergogna del Pd in Comune a Milano - Sconcerto nell'aula del Municipio 1 a Milano quando il capogruppo di FdI ha chiesto un minuto di raccoglimento per Charlie Kirk.
Bagarre sul ricordo di Kirk, il consigliere Pd a FdI: “Vi abbiamo già appeso per i piedi una volta” - La discussione sull’omicidio di Charlie Kirk, l`attivista americano conservatore ucciso lo scorso 10 settembre alla Utah Valley University di Orem, manda in tilt il Consiglio comunale di Genova. Lo riporta genova.repubblica.it