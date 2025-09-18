Kimmel sospeso Sinclair pretende una donazione per la famiglia di Charlie Kirk

18 set 2025

La sospensione di Jimmy Kimmel Live! continua a generare onde d’urto: il conduttore, appena estromesso dal palinsesto della Abc, si trova ora a fronteggiare le pressanti richieste di risarcimento avanzate dai familiari di Charlie Kirk e dagli esponenti del gruppo mediatico Sinclair. Un’eco mediatica che non si placa L’interruzione dello show ha aperto un varco . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

kimmel sospeso sinclair pretende una donazione per la famiglia di charlie kirk

