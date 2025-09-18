KGM Torres HEV la prova de Il Fattoit – Il suv coreano che punta in alto – FOTO

Ilfattoquotidiano.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla Corea del Sud con. ambizione. La ex Ssangyong diventata Kgm e distribuita in Italia dalla Atflow, una controllata della Autotorino, entro il 2030 vuole portare sul mercato 8 modelli tra nuovi e aggiornati, inclusi quelli con tecnologia plug-in: all'inizio del prossimo anno toccherà al rivisto Actyon. Per il momento, il costruttore asiatico si concentra sul Torres HEV, un Suv alimentato da un (implementato) sistema full hybrid Dual Tech sviluppato sulla base di quello del colosso cinese BYD, che in ambito urbano viene anticipato in grado di circolare fino al 94% in modalità elettrica.

