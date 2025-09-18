Kerley vuole battere il record di Bolt alle Olimpiadi per dopati | può intascare una fortuna

Fanpage.it | 18 set 2025

L'ex velocista americano, attualmente sospeso per aver eluso alcuni controlli, ha detto sì all'invito degli organizzatori degli Enhanced Games. Quanto guadagna per partecipare e qual è il ricco premio se vince. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Kerley: «Batterò il record di Bolt». Ma vuole farlo ai Giochi per dopati

