Kerley | Batterò il record di Bolt Ma vuole farlo ai Giochi per dopati
L’ex campione del mondo dei 100 metri Fred Kerley ha detto che vuole battere il record di 9,58 secondi di Usain Bolt. E per farlo correrà agli Enhanced Games, gli ormai famigerati “Giochi per dopati”. Il successivo commento è scontato, e lo evitiamo. Ovviamente lo fa anche per soldi, come già annunciato dal nuotatore Proud: gli daranno la bellezza di un milione di dollari. Kerley, campione del mondo 2022 e medaglia di bronzo lo scorso anno a Parigi, è già stato sospeso provvisoriamente dall’Athletic Integrity Unit per mancata reperibilità e afferma che partecipare agli Enhanced Games gli darà la possibilità di superare Bolt come “uomo più veloce mai esistito”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
