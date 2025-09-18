Kelly Sunderland Tuttosport svela | gli inglesi erano arrivati a mettere sul piatto questa cifra secco no di Juve e giocatore I dettagli

18 set 2025

Kelly Sunderland, Tuttosport svela: il club inglese era arrivato a mettere sul piatto questa cifra, secco no da parte della Juve e del difensore. Secondo quanto riportato da  Tuttosport, il difensore inglese Lloyd Kelly è stato protagonista di un’importante vicenda di mercato durante l’ultima sessione estiva. Il  Sunderland  era pronto a spendere circa  20 milioni di euro  per riportare il terzino in Premier League, convinto di assicurarsi un giocatore già esperto e affidabile per rinforzare la propria difesa. Tuttavia, la Juventus ha rispedito al mittente ogni proposta, consigliando al calciatore di non accettare nessuna offerta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Tuttosport - Kelly, che rivincita! E quanti 'no' in estate per la Juventus - Il difensore inglese ha sentito la fiducia di Tudor e ha rifiutato diverse offerte per restare in bianconero. Da ilbianconero.com

