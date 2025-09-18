Kelly Sunderland Tuttosport svela | gli inglesi erano arrivati a mettere sul piatto questa cifra secco no di Juve e giocatore I dettagli

Kelly Sunderland, Tuttosport svela: il club inglese era arrivato a mettere sul piatto questa cifra, secco no da parte della Juve e del difensore. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il difensore inglese Lloyd Kelly è stato protagonista di un’importante vicenda di mercato durante l’ultima sessione estiva. Il Sunderland era pronto a spendere circa 20 milioni di euro per riportare il terzino in Premier League, convinto di assicurarsi un giocatore già esperto e affidabile per rinforzare la propria difesa. Tuttavia, la Juventus ha rispedito al mittente ogni proposta, consigliando al calciatore di non accettare nessuna offerta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kelly Sunderland, Tuttosport svela: gli inglesi erano arrivati a mettere sul piatto questa cifra, secco no di Juve e giocatore. I dettagli

In questa notizia si parla di: kelly - sunderland

Juve, Kelly libera Kolo? Il Sunderland sul difensore, per 18-20 milioni può partire

Calciomercato Juventus, Kelly in uscita: sull’inglese c’è il Sunderland

?La #Juventus ha rifiutato un'offerta del #Sunderland per Lloyd #Kelly lo scorso agosto. Il club inglese era pronto a offrire 20M€ per il difensore centrale, che voleva rimanere in bianconero. Igor Tudor lo apprezza e gli ha sempre dato fiducia durante l'estat - X Vai su X

La #Juventus ha rifiutato l'offerta del #Sunderland per Lloyd #Kelly lo scorso agosto. Gli inglesi erano pronti a offrire 20M€ per il difensore centrale, che voleva rimanere in #bianconero. Igor #Tudor lo apprezza e ha sempre dato fiducia al difensore centrale - facebook.com Vai su Facebook

Tuttosport - Kelly, che rivincita! E quanti 'no' in estate per la Juventus - Il difensore inglese ha sentito la fiducia di Tudor e ha rifiutato diverse offerte per restare in bianconero. Da ilbianconero.com