Kelly Juve spunta il retroscena | dal confronto con Tudor a quel doppio no ecco che cosa è realmente successo nel corso dell’estate

18 set 2025

Kelly Juve, spunta il retroscena sul difensore inglese: dal confronto con Tudor a quel doppio no, ecco che cosa è realmente successo in estate. In estate,  Lloyd Kelly, difensore inglese della  Juventus, è stato al centro di diversi interessamenti europei, ma ha scelto di rimanere a Torino e conquistarsi un ruolo da titolare sotto la guida di  Igor Tudor. Secondo quanto riportato da  Tuttosport, il giocatore ha rifiutato offerte importanti, tra cui quella del  Fenerbahce, che lo voleva portare sotto la guida di  José Mourinho, e quella del  Sunderland, pronto a sborsare circa venti milioni di euro per riportarlo in Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

