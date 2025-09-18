Kelly Juve spunta il retroscena | dal confronto con Tudor a quel doppio no ecco che cosa è realmente successo nel corso dell’estate

Kelly Juve, spunta il retroscena sul difensore inglese: dal confronto con Tudor a quel doppio no, ecco che cosa è realmente successo in estate. In estate, Lloyd Kelly, difensore inglese della Juventus, è stato al centro di diversi interessamenti europei, ma ha scelto di rimanere a Torino e conquistarsi un ruolo da titolare sotto la guida di Igor Tudor. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore ha rifiutato offerte importanti, tra cui quella del Fenerbahce, che lo voleva portare sotto la guida di José Mourinho, e quella del Sunderland, pronto a sborsare circa venti milioni di euro per riportarlo in Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

