Kelly Juve | retroscena su quanto successo in estate No a questa offerta dalla Premier League perché il difensore alla fine è rimasto in bianconero
Kelly Juve: il club bianconero ha rifiutato questa offerta dalla Premier League in estate, perché il difensore alla fine è rimasto a Torino. Un “no” che vale come un acquisto, una scelta che sta già pagando. Emerge un importante retroscena sul calciomercato Juve: come svelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, lo scorso agosto il club bianconero ha rifiutato un’offerta da 20 milioni di euro dal Sunderland per Lloyd Kelly. Una decisione forte, dettata dalla volontà del giocatore e dalla piena fiducia del tecnico Igor Tudor. Il retroscena: il “no” ai 20 milioni del Sunderland. Nelle ultime, frenetiche settimane di mercato, il club inglese si era fatto avanti con una proposta concreta e importante per provare a riportare in Premier League il difensore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Kelly Juve già ai saluti dopo pochi mesi? C’è uno scenario che sta prendendo piede in questi giorni: le novità
Juve, difesa da ricostruire: Tudor vuole Balerdi, Rugani e Kelly sul mercato, la lista di Comolli
Kelly Juve, il difensore inglese è già in bilico! In estate può partire anche lui: la posizione del club bianconero sull’ex Newcastle. Ultime
Juve Borussia Dortmund, Marco Baridon a caldissimo: «Retroscena all’intervallo, ecco cos’è successo. La miglior partita di Vlahovic e la notte di Yildiz. Questa squadra ... - Juve Borussia Dortmund, Marco Baridon a caldissimo dopo il match di Champions League andato in scena all’Allianz Stadium. Come scrive juventusnews24.com
Juventus-Dortmund, moviola: mano di Anton, è rigore per i bianconeri o è fallo di Kelly? Regolare il gol del 4-4. Tutti gli episodi dello Stadium - Riviviamo insieme tutti gli episodi della sfida dell’Allianz Stadium, arbitrata dal francese François Letexier, direttore di gara della ... Riporta eurosport.it