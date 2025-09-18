Kelly Juve: il club bianconero ha rifiutato questa offerta dalla Premier League in estate, perché il difensore alla fine è rimasto a Torino. Un “no” che vale come un acquisto, una scelta che sta già pagando. Emerge un importante retroscena sul calciomercato Juve: come svelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, lo scorso agosto il club bianconero ha rifiutato un’offerta da 20 milioni di euro dal Sunderland per Lloyd Kelly. Una decisione forte, dettata dalla volontà del giocatore e dalla piena fiducia del tecnico Igor Tudor. Il retroscena: il “no” ai 20 milioni del Sunderland. Nelle ultime, frenetiche settimane di mercato, il club inglese si era fatto avanti con una proposta concreta e importante per provare a riportare in Premier League il difensore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kelly Juve: retroscena su quanto successo in estate. No a questa offerta dalla Premier League, perché il difensore alla fine è rimasto in bianconero