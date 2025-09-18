Kelly il retroscena | no a queste due squadre per restare alla Juventus

. Il difensore inglese ex Newcastle ha avuto ragione e ora si gode la sua rivincita Ci sono serate che possono cambiare il destino di un giocatore. Per Lloyd Kelly, sono bastate due notti europee, folli e spettacolari, per trasformare la sua avventura alla Juventus. Prima . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Kelly, il retroscena: no a queste due squadre per restare alla Juventus

In questa notizia si parla di: kelly - retroscena

Kelly Juve, l’avventura può essere già arrivata al capolinea: non ha mai convinto sin da gennaio! Il retroscena sull’inglese e i possibili scenari

Kelly via dalla Juve? Nelle ultime settimane ha ricevuto offerte da questi due campionati ma non apre a questa ipotesi: il retroscena

Kelly Juve: retroscena su quanto successo in estate. No a questa offerta dalla Premier League, perché il difensore alla fine è rimasto in bianconero

Spunta il retroscena su #Kelly In estate ha detto no a due club - X Vai su X

Vlahovic, la grande rivincita dell'ex separato in casa Juve. La doppietta e l'assist a Kelly, il furore agonistico con il quale ha trascinato la squadra alla rimonta contro il Borussia: così Dusan ha dimostrato di essere il miglior "acquisto" bianconero #rimonta #Vlah - facebook.com Vai su Facebook

Magia Yildiz, Vlahovic bomber, Kelly non fa passare i tedeschi: ottovolante Champions; Kelly, la Juve e un drammatico passato: Non importa quanto la vita possa colpire duro; Beverly Hills 90210, Jennie Garth svela i piccanti retroscena del backstage.

Kelly Sunderland, Tuttosport svela: gli inglesi erano arrivati a mettere sul piatto questa cifra, secco no di Juve e giocatore. I dettagli - Kelly Sunderland, Tuttosport svela: il club inglese era arrivato a mettere sul piatto questa cifra, secco no da parte della Juve e del difensore Secondo quanto riportato da Tuttosport, il difensore in ... juventusnews24.com scrive