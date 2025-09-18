Kaufmann accusato anche dell' omicidio della compagna | Strangolata nel sonno

Tgcom24.mediaset.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Soffocata nel sonno mentre dormiva accanto alla figlia. Il risultato dell'autopsia sul corpo della compagna ha portato a una nuova ordinanza d'arresto per Francis Kaufmann che gli è stata notificata direttamente nella sua cella nel carcere di Rebibbia. Per il 46enne californiano si tratta della contestazione del secondo omicidio volontario dopo quello della piccola Andromeda per cui era già detenuto. A Villa Pamphili a Roma la notte del 3 giugno l'uomo uccise prima la compagna e solo due giorni dopo la figlia. Avrebbe strangolato la compagna nel sonno senza darle neanche il tempo di difendersi, poi ha trascinato il corpo sull'erba secca per nasconderlo tra le siepi di oleandro dove è stato trovato tre giorni dopo già in avanzato stato di decomposizione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

kaufmann accusato anche dell omicidio della compagna strangolata nel sonno

© Tgcom24.mediaset.it - Kaufmann accusato anche dell'omicidio della compagna: "Strangolata nel sonno"

In questa notizia si parla di: kaufmann - accusato

Kaufmann estradato dalla Grecia, arriva in Italia l'uomo accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili

Omicidio Villa Pamphili, Kaufmann accusato anche dell'assassinio della compagna Anastasia

Omicidio Villa Pamphili, Kaufmann accusato anche per l'omicidio della compagna Anastasia

Francis Kaufmann è stato formalmente accusato dell'omicidio volontario della compagna trovata a Villa Pamphili; Omicidio Villa Pamphili, Kaufmann accusato anche dell'assassinio della compagna Anastasia; Duplice omicidio di Villa Pamphili: si aggrava la posizione di Francis Kaufmann, accusato anche della morte della compagna.

kaufmann accusato omicidio compagnaFrancis Kaufmann, l’indagato nel caso di Villa Pamphili, è stato formalmente accusato dell’omicidio volontario della compagna - Francis Kaufmann – l’uomo statunitense di 46 anni sospettato dell’uccisione della compagna Anastasia Trofimova, 28 anni, e di sua figlia Andromeda, di 11 mesi, i cui corpi furono trovati a giugno a Vi ... Come scrive ilpost.it

kaufmann accusato omicidio compagnaOmicidio Villa Pamphili, Kaufmann accusato anche per l'omicidio della compagna Anastasia - Si aggrava la posizione di Francis Kaufmann, il 46enne californiano detenuto nel carcere di Rebibbia con l’accusa di aver ucciso la figlioletta ... Si legge su iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Kaufmann Accusato Omicidio Compagna