Katia Ricciarelli scaricata anche da Mara Venier | cosa salta fuori

News tv. La nuova stagione di Domenica In prenderà il via domenica 21 settembre con una puntata speciale dedicata a Pippo Baudo, figura storica della televisione italiana, scomparso a fine giugno. L'idea è quella di un tributo ampio e intenso: testimonianze, musica, spezzoni d'archivio, immagini che ripercorrono una carriera lunga, variegata, fatta di momenti iconici ma anche di trasformazioni di un mestiere che Baudo ha contribuito a plasmare. Non solo parole, dunque, ma un vero e proprio viaggio che tenti di spiegare perché il suo nome resti ancora oggi sinonimo di varietà, eleganza e vera cultura popolare televisiva.

