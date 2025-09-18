Kathy Seck su Mattia Furlani | Sempre saputo che fosse un fenomeno è nato con l’atletica
Mattia Furlani è allenato dalla mamma Kathy Seck, che lo ha accompagnato fin da piccolo e che nelle ultime stagioni lo ha condotto verso la conquista di ben sei medaglie nei grandi eventi internazionali, fin all’apoteosi dorata ai Mondiali 2025 di atletica raggiunta grazie a uno spettacolare volo da 8.39 metri confezionato in occasione del quinto tentativo. Kathy Seck ha raccontato il figlio ai microfoni della Rai: “ Fin da quando aveva cinque anni manifestava il desiderio di fare l’atleta. È sempre stato autonomo, forse perché è il terzo figlio e l’esempio dei fratelli lo ha agevolato, ha agevolato anche me. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: kathy - seck
Un plauso lo farei anche a Kathy Seck (madre e allenatrice di Mattia). In una gara in cui la tensione l'ha fatta da padrona, e #Furlani è sembrato patirla parecchio, è apparsa calma, lucida nel leggere la situazione, sempre puntuale nel dare il suggerimento gius - X Vai su X
Mattia Furlani vola!! È oro nel salto in lungo ai Mondiali di Atletica con un salto di 8.39 metri. Mattia Furlani è giovanissimo, classe 2005. Ha una famiglia incredibile che lo sostiene in ogni modo. Ad allenarlo è la madre Khaty Seck, velocista senegalese. “Lei si - facebook.com Vai su Facebook
La mamma di Furlani, oro nel lungo: “Mattia sempre di fretta, io la sua guida”; L'oro di Mattia Furlani, il campione del mondo si commuove abbracciando la mamma - allenatrice Kathy Seck; Anche la mamma di Furlani è d'oro.
Anche la mamma di Furlani è d'oro - Perfino dopo la sicurezza del primo posto Kathy Seck, madre e allenatrice della prima medaglia d'oro italiana ai Mondiali di salto in lungo, non si ... Come scrive huffingtonpost.it
Chi è Khaty Seck, mamma e allenatrice di Mattia Furlani ex velocista e mentore del fenomeno del salto in lungo - Chi è Khaty Seck, mamma e allenatrice di Mattia Furlani, oro ai Mondiali di atletica di Tokyo 2025 nel salto in lungo e protagonista anche alle Olimpiadi di Parigi 2024 ... Riporta sport.virgilio.it