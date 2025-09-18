Mattia Furlani è allenato dalla mamma Kathy Seck, che lo ha accompagnato fin da piccolo e che nelle ultime stagioni lo ha condotto verso la conquista di ben sei medaglie nei grandi eventi internazionali, fin all’apoteosi dorata ai Mondiali 2025 di atletica raggiunta grazie a uno spettacolare volo da 8.39 metri confezionato in occasione del quinto tentativo. Kathy Seck ha raccontato il figlio ai microfoni della Rai: “ Fin da quando aveva cinque anni manifestava il desiderio di fare l’atleta. È sempre stato autonomo, forse perché è il terzo figlio e l’esempio dei fratelli lo ha agevolato, ha agevolato anche me. 🔗 Leggi su Oasport.it

Kathy Seck su Mattia Furlani: "Sempre saputo che fosse un fenomeno, è nato con l'atletica"