Kate Middleton un incanto color champagne e i look volenterosi della regina Camilla e di Melania Trump | tutti i dettagli di stile del banchetto di stato a Windsor

La principessa di Galles ha indossato un abito sartoriale Made in Britain firmato Phillipa Lepley mentre la sovrana in royal blue e la First Lady con un Carolina Herrera giallo primula si sono trovate una accanto all'altra vestite con i colori della bandiera ucraina. Una coincidenza?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Kate Middleton, un incanto color champagne, e i look «volenterosi» della regina Camilla e di Melania Trump: tutti i dettagli di stile del banchetto di stato a Windsor

Kate Middleton incanta Windsor: l’abito da principessa che ha lasciato senza parole alla cena di gala con Trump - Kate Middleton ha lasciato tutti senza parole con il suo magnifico abito per la cena di gala con il presidente degli Stati Uniti: tutti i dettagli sul suo outfit ... Secondo ultimenotizieflash.com

Kate Middleton incantevole vestita di pizzo: alla cena di Stato indossa la tiara preferita di lady Diana - Kate Middleton ha indossato un abito elegantissimo al banchetto di Stato in onore del presidente degli Stati Uniti, aggiungendo una preziosa tiara di famiglia ... Da fanpage.it