Kate Middleton seduce Trump e Melania fa la signora in giallo

La cena di Stato a Windsor Castle, organizzata in onore di Donald e Melania Trump, è stata un condensato di diplomazia, mondanità e immagini destinate a restare. Sfarzo e rigore, certo, ma anche quei gesti inattesi che cambiano il racconto. E a rubare la scena non sono stati i discorsi ufficiali né la magnificenza delle sale, ma due donne e i loro stili opposti: Kate Middleton, elegante e magnetica, capace di sedurre con un sorriso e un tocco di complicità, e Melania Trump, che ha scelto di diventare “la signora in giallo” di una serata che ha diviso gli osservatori. Un’accoglienza tra formalità e sorprese. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Kate Middleton seduce Trump e Melania fa la signora in giallo

