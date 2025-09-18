Kate Middleton niente riverenza a Re Carlo | cosa è successo
Kate Middleton non ha fatto la riverenza a Re Carlo e alla Regina Camilla quando si sono incontrati a Windsor per dare il benvenuto a Donald e Melania Trump, in visita di Stato in Gran Bretagna. Molti si sono interrogati sul gesto mancato della Principessa del Galles. Kate Middleton e le riverenza al Re. Siamo infatti abituati a vedere Kate Middleton fare la riverenza a Re Carlo ogni volta che si incontrano in circostanza formali. Da quando infatti Carlo è salito al trono, William e sua moglie hanno spesso avuto il compito di ricevere capi di Stato e teste coronate in visita in Gran Bretagna e di accompagnarli al cospetto del Sovrano. 🔗 Leggi su Dilei.it
