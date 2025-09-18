Kate Middleton country girl per gli scout con maxi gonna e stivaloni | Melania Trump non è all’altezza

Kate Middleton e Melania Trump sono state protagoniste di uno storico incontro. Infatti, è la prima volta che la Principessa del Galles partecipa a un evento in solitaria con la First Lady americana. La due donne hanno incontrato ai Frogmore Gardens gli scout e il loro capo, Dwayne Fields. Per l’occasione hanno scelto look casual che comprendevano elementi country come gli stivali di Kate, firmati Gianvito Rossi, o la giacca scamosciata di Melania. Kate Middleton e Melania Trump, l’evento storico con gli scout. Dopo i fasti del banchetto di Stato dove hanno sfoggiato abiti da sera sfavillanti ma anche in parte contestati, Kate Middleton e Melania Trump si sono ritrovate ai Frogmore Gardens, senza William e Donald, per incontrare il capo scout Dwayne Fields, e i membri del programma Scouts’ Squirrels, impegnati a conoscere i segreti della natura per ottenere il distintivo “Go Wild”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton, country girl per gli scout con maxi gonna e stivaloni: Melania Trump non è all’altezza

