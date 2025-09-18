kate hudson ed elisabeth svelano i loro segreti nel film shell

Disponibilità e modalità di visione di “Shell”. Il film “Shell” sarà disponibile in anteprima in alcune sale cinematografiche selezionate e su piattaforme digitali a partire dal 3 ottobre 2025. La distribuzione prevede un’uscita limitata nelle sale, seguita dalla possibilità di visione online attraverso servizi di streaming o acquisto digitale. quando e dove vedere “shell”. La pellicola sarà proiettata in cinema scelti, offrendo un’esperienza immersiva per gli spettatori che preferiscono il grande schermo. Successivamente, sarà resa accessibile su piattaforme digitali, consentendo una fruizione più comoda da casa o in mobilità. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

