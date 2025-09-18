Kate Hudson ed Elisabeth svelano i loro segreti nel film Shell
Disponibilità e modalità di visione di “Shell”. Il film “Shell” sarà disponibile in anteprima in alcune sale cinematografiche selezionate e su piattaforme digitali a partire dal 3 ottobre 2025. La distribuzione prevede un’uscita limitata nelle sale, seguita dalla possibilità di visione online attraverso servizi di streaming o acquisto digitale. quando e dove vedere “shell”. La pellicola sarà proiettata in cinema scelti, offrendo un’esperienza immersiva per gli spettatori che preferiscono il grande schermo. Successivamente, sarà resa accessibile su piattaforme digitali, consentendo una fruizione più comoda da casa o in mobilità. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: kate - hudson
Song Sung Blue, rilasciato il trailer del film con Hugh Jackman and Kate Hudson su una tribute band a Neil Diamond
Song Sung Blue: Hugh Jackman e Kate Hudson cantano Neil Diamond nel trailer del film ispirato a una storia vera
Kate Hudson, 46 anni e un look che ci riporta dritti al suo film più iconico
Un tuffo nei primi 2000. Sul red carpet degli Emmy 2025, Kate Hudson ha scelto un abito giallo che ha fatto scattare subito un déjà-vu: lo stesso colore e la stessa allure del look che l’aveva resa indimenticabile in Come farsi lasciare in 10 giorni, cult romanti - facebook.com Vai su Facebook
il 13 Settembre 2000 esce nelle sale cinematografiche statunitensi “Almost Famous (Quasi famosi)”, un film scritto e diretto da Cameron Crowe e interpretato da Patrick Fugit, Billy Crudup, Kate Hudson, Philip Seymour Hoffman, Jimmy Fallon. La pellicola narra - X Vai su X
Kate Hudson spiega se gli attori si eccitano durante le scene di sesso: “Può essere imbarazzante” - Quando le vediamo, di solito non ce lo domandiamo mai: cosa provano gli attori durante le scene di sesso nei film? Segnala lascimmiapensa.com
Shell - Elisabeth Moss, Kate Hudson e Kaia Gerber nel thriller distopico di Max Minghella - Max Minghella torna alla regia per dirigere un thriller distopico al femminile coinvolgente ed attuale. Secondo comingsoon.it