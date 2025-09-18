Karamoh Inter l’ex nerazzurro riparte dal Porto | il giocatore ritrova Farioli nel Club portoghese

Karamoh Inter, nuova sistemazione per l’ex nerazzurro reduce anche dall’esperienza al Torino: giocherà in terra andalusa. Dopo aver concluso la sua esperienza al Torino a fine giugno, Yann Karamoh, esterno d’attacco francese ex Inter classe 1998, è pronto a rilanciarsi in Portogallo. Il giocatore ha firmato un contratto annuale con il Porto, valido fino al 30 giugno 2026, scegliendo di affrontare una nuova sfida in un campionato competitivo e ricco di opportunità di crescita. Karamoh ritroverà Francesco Farioli, allenatore italiano che lo aveva già guidato quattro stagioni fa al Fatih Karagumruk in Turchia. 🔗 Leggi su Internews24.com

