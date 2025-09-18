Juventus Vlahovic da scarto a eroe della notte europea

Vlahovic, il ribaltone bianconero: da scarto a eroe della notte europea Dusan Vlahovic sconvolge le gerarchie juventine con un exploit da urlo contro il Borussia Dortmund in Champions League. Il serbo classe ‘2000 entra dalla panchina e ribalta il match: segna due gol, fornisce un assist al 94’ per il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Vlahovic da scarto a eroe della notte europea

In questa notizia si parla di: juventus - vlahovic

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Juventus, l’affare Conceicao insegna. Nico Gonzalez o Vlahovic da chi arriverà primo colpo di scena?

Ultim’ora Juventus, l’ipotesi su Vlahovic è clamorosa: l’aggiornamento

Juve con Yildiz e Vlahovic: ok, la coppia è giusta #juve #juventus #yildiz #vlahovic - X Vai su X

Vlahovic, il futuro è (ancora) lontano dalla Juventus: ecco dove può andare - facebook.com Vai su Facebook

Coppa Italia, Juventus-Lazio 2-0: Casale disastroso e dannoso, Isaksen impalpabile; Silver Mele ironizza: Cosa cavolo hai combinato, Napoli? Li hai mandati in confusione.

Vlahovic-Juve, rinnovo o addio: non ci sono più dubbi - Il futuro di Dusan Vlahovic al centro dei pensieri del popolo bianconero: svolta dopo il pari contro il Borussia. calciomercato.it scrive

Da scarto a risorsa Juve, La Stampa titola: "Vlahovic, adesso il rinnovo è più vicino" - E se la telenovela estiva che ha portato la Juventus e Dusan Vlahovic a rompere quasi del tutto adesso si riaprisse? Segnala tuttomercatoweb.com