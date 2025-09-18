Juventus verso il Verona | Locatelli rientra in gruppo Miretti ancora a parte

La Juventus volta pagina dopo la folle serata di Champions League con il 4-4 contro il Borussia Dortmund e prepara la sfida di sabato pomeriggio al Bentegodi contro il Verona. Alla Continassa, la squadra di Igor Tudor ha completato la seduta di allenamento con qualche novità importante. Locatelli di nuovo in campo. Si è rivisto in gruppo Manuel Locatelli, che ieri aveva ottenuto un permesso speciale per la nascita del suo secondo figlio. Il capitano bianconero ha lavorato regolarmente insieme ai compagni, mostrando subito buona intensità. Presente e pienamente coinvolto anche Francisco Conceição, mentre Fabio Miretti ha svolto lavoro differenziato e resta quindi in dubbio per la trasferta. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

