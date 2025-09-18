Juventus | Torricelli visita la Continassa

Un ritorno che scalda il cuore Il 18 settembre 2025, la Continassa si è illuminata con la presenza di Moreno Torricelli, storico terzino della Juventus dal 1992 al 1998, che ha scritto pagine indimenticabili con 3 Scudetti, una Champions League e altri trofei prestigiosi.

Allenamento Juventus, un ospite speciale ha seguito la sessione odierna dei bianconeri! C’era anche Moreno Torricelli alla Continassa: il VIDEO

Allenamento Juventus: c'era anche Torricelli VIDEO; Allenamento Juventus un ospite speciale ha seguito la sessione odierna dei bianconeri! C’era anche Moreno Torricelli alla Continassa | il VIDEO; Allenamento Juve: Conceicao in gruppo mentre Miretti....

Ospite speciale alla Continassa: Torricelli ha seguito l'allenamento della Juventus VIDEO - L'ex terzino della Juventus, che ha vestito la maglia bianconera dal 1992 al 1998 vincendo 11 trofei, è stato ospite alla Continassa. ilbianconero.com scrive

Visita speciale di Moreno Torricelli al centro sportivo della Juventus - Allenamento con ospite d’eccezione oggi per la Juventus, che ha accolto al centro sportivo la gradita visita di Moreno Torricelli, ex difensore bianconero e volto simbolo di una delle ... Lo riporta tuttojuve.com