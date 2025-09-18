Un legame balcanico per il successo La Juventus vive un momento di energia e risveglio, grazie al lavoro di Igor Tudor e del suo staff, composto dal vice Ivan Javor?i? e dal preparatore Tomislav Rogic, tutti accomunati da radici balcaniche. Questo trio, già affiatato alla Lazio, ha costruito un rapporto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: risveglio di Vlahovic?