Juventus Next Gen, si prepara la sfida contro il Pineto: tutti i dettagli sulla prossima sfida dei bianconeri. Il giovedì della Juventus Next Gen è stato interamente dedicato alla preparazione della prossima sfida di campionato. La squadra, sotto la guida di mister Massimo Brambilla, ha svolto una sessione di allenamento intensa e mirata all’ Allianz Training Center di Vinovo. I bianconeri sono concentrati sulla prossima trasferta, che li vedrà affrontare il Pineto in un match cruciale per il prosieguo della stagione. L’obiettivo è quello di affinare le strategie e i meccanismi di gioco, per presentarsi al meglio a un appuntamento che richiede massima concentrazione e determinazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, si prepara la sfida contro il Pineto: la GALLERY della seduta odierna sotto la supervisione di Chiellini