Juventus Next Gen Okoro convocato con l’Italia U20 al Mondiale! Ecco quali partite salterà l’attaccante bianconero e il possibile percorso dei bianconeri
Juventus Next Gen, Okoro convocato con l’Italia U20 al Mondiale: tutti i dettagli sulle partite che salterà. Grande soddisfazione per il settore giovanile della Juventus e, in particolare, per Alvin Okoro. L’attaccante, classe 2005, che milita nella Juventus Next Gen, ha ricevuto una prestigiosa convocazione dal CT Carmine Nunziata per il Mondiale Under 20 in programma in Cile. L’inclusione del suo nome nella lista dei convocati è un riconoscimento del suo talento e della sua crescita costante, e rappresenta un’opportunità di inestimabile valore per un giovane calciatore in cerca di affermazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Next Gen | Alvin Okoro convocato dall’Italia per i Mondiali Under 20; Juventus, ufficiale un nuovo acquisto per la Next Gen; Juve Next Gen rimontata e beffata dall’Arezzo: dal 2-0 al 2-3, decide Ravasio al 96’!.
