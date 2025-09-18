Juventus Koopmeiners è l’enigma bianconero

Ilprimatonazionale.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Koopmeiners, da eroe olandese a enigma bianconero: il peso dei 60 milioni Teun Koopmeiners arriva alla Juventus nell’estate 2024 come un predestinato, fresco di premio come miglior giocatore di Serie A e trionfo in Europa League con l’Atalanta. I bianconeri sborsano 60 milioni per il classe ’98, che promette di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus koopmeiners 232 l8217enigma bianconero

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Koopmeiners è l’enigma bianconero

In questa notizia si parla di: juventus - koopmeiners

Juventus-Manchester City 2-5, Guardiola in prima fascia: Koopmeiners e Vlahovic non bastano, Kalulu a picco

Juventus Manchester City 2-5, manita inglese: Koopmeiners e Vlahovic in gol per i bianconeri

Koopmeiners dopo il ko: “City troppo forte, ma la Juventus può fare molto meglio”

Juventus, Koopmeiners: "Giocare bene solo 20 minuti non basta. Il mio gol? Non sono felice, l'importante &#232; vincere" - Il suo primo gol stagionale non è suo malgrado servito per ottenere una vittoria, ma quantomeno Teun Koopmeiners ha aiutato la sua Juventus a ribaltare il trend che vedeva i bianconeri sotto di due ... Da calciomercato.com

Juventus, non c’&#232; pace per Koopmeiners: esclusione UFFICIALE - Tempi duri per il centrocampista olandese, fuori dai titolari di Tudor nelle prime due partite di campionato. calciomercato.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Juventus Koopmeiners 232 L8217enigma