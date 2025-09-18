Juventus | esterni poco incisivi
Problema esterni: un nodo da sciogliere La Juventus di Igor Tudor, nonostante un avvio di stagione convincente con 7 punti in Serie A e un pareggio in Champions League, mostra un punto debole: gli esterni di centrocampo faticano a incidere in fase offensiva. Contro l’Inter e il Borussia Dortmund, i L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: juventus - esterni
Calciomercato Juventus, Comolli tra Sancho e Conceicao: doppia operazione sugli esterni?
Lookman Juventus, dopo il no all’Inter si apre quell’altra grande pista italiana: quel club è alla ricerca di esterni per completare l’attacco. L’inserimento dell’ultim’ora
Atalanta Juventus: Tudor ha scelto i due esterni. Pochi dubbi per il tecnico croato, a calcare le corsie bianconere saranno loro! Ultime novità
La Gazzetta dello Sport. . Juventus, gli esterni attaccano poco? La soluzione per Tudor potrebbe essere in panchina ? Nicolas Cariglia e Samuele Mandarò - facebook.com Vai su Facebook
(Gds-Ts) "Juventus alla ricerca di un esterno : proposto Geertruida, piace Mazraoui" ? https://ow.ly/kxsx50WOvci - X Vai su X
La Sampdoria ferma la Juventus: finisce 0-0. Audero dice no a Kostic; Roma ‘fasce bloccate’: gli esterni giallorossi sono i meno incisivi della Serie A; Juventus, Danilo si presenta: «Volevo la maglia numero 7 ma...».