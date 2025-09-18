Juventus è emergenza totale in difesa

Ilprimatonazionale.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus senza identità: Tudor cerca risposte La Juventus di Igor Tudor fatica a trovare una solidità difensiva, come emerso nel rocambolesco 4-4 contro il Borussia Dortmund in Champions League. Questo risultato arriva dopo il 4-3  casalingo contro l’Inter. Nonostante il valore della rosa, la squadra alterna momenti di grande intensità L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus 232 emergenza totale in difesa

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, è emergenza totale in difesa

In questa notizia si parla di: juventus - emergenza

Juventus, emergenza in difesa: CR7 manda il centrale da 20mln

Juventus, emergenza in difesa: Ronaldo propone Laporte

Juventus, emergenza Cambiaso: Tudor cerca soluzioni

Juve la rosa di Tudor è più forte di quella di Motta? Il confronto dice che; La vera urgenza della Juve | un attacco da ricostruire quasi da zero e Tudor è preoccupato.

Squalificati, espulsi, infortunati: Juventus-Udinese, emergenza totale per Tudor - Tudor sempre più nei guai per le ultime due partite di campionato che vedranno la Juve affrontare prima l'Udinese in casa e poi il Venezia in trasferta. Si legge su tuttosport.com

juventus 232 emergenza totaleCaos Juve, Tudor perde pezzi: emergenza totale - Igor Tudor deve fare i conti con una rosa praticamente dimezzata: in casa Juve &#232; vera e propria emergenza, i tifosi sono preoccupati. Lo riporta calcioin.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus 232 Emergenza Totale