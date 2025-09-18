Juvecaserta | rinnovata la collaborazione con la Pubblica Assistenza San Michele
La Paperdi Juvecaserta 2021 ha rinnovato l’accordo di collaborazione con la Pubblica Assistenza San Michele, che continuerà a garantire, in occasione di tutte le gare interne presso il PalaPiccolo di Caserta, la presenza del servizio di ambulanza. La partnership con la Pubblica Assistenza San. 🔗 Leggi su Casertanews.it
