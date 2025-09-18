Juve Vlahovic bomber ma è in scadenza | per ora niente rinnovo

Torino, 18 settembre 2025 – Chi l’avrebbe detto? Quattro gol in quattro gare ufficiali per Dusan Vlahovic con la Juventus dopo una estate passata da separato in casa e sull’orlo della cessione. Il club era disposto a lasciarlo partire, visto il mancato rinnovo di contratto, in caso di congrua offerta economica per il cartellino, ma nessuno, evidentemente, ha presentato la proposta giusta per la Juve, che dunque lo ha tenuto e, con il mancato ritorno di Randal Kolo Muani, lo ha rimesso al centro del villaggio bianconero. Dusan ha risposto con le prestazioni, i gol, la voglia incidere dentro la partita come successo da subentrato in Champions League contro il Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, Vlahovic bomber ma è in scadenza: per ora niente rinnovo

In questa notizia si parla di: juve - vlahovic

La Juve trova la soluzione: lo scambio fa felice Tudor e Vlahovic

Novità Vlahovic, nuovo contatto con la Juve: ecco cosa c’è di nuovo

Vlahovic, Roma sullo sfondo: la Juve vuole venderlo, ma Dusan pensa al 2026. E se fosse un’occasione?

Juve con Yildiz e Vlahovic: ok, la coppia è giusta #juve #juventus #yildiz #vlahovic - X Vai su X

Vlahovic, il futuro è (ancora) lontano dalla Juventus: ecco dove può andare - facebook.com Vai su Facebook

Vlahovic è nel suo prime? Il dato dopo Juve Borussia Dortmund non mente | ha battuto questo record dal suo arrivo in Italia ecco di cosa si tratta; Juve-Borussia le pagelle | Kelly 7 colpo da vero bomber Di Gregorio 4 c' è un problema; Juve occhio a Guirassy! Il bomber da record | con 13 gol in 14 partite è il pericolo numero uno per la difesa bianconera.

Juve, Vlahovic bomber ma è in scadenza: per ora niente rinnovo - Il centravanti ha approcciato alla grande la stagione con quattro gol in quattro gare ufficiali, ma resta in scadenza di contratto nel 2026 e per ora non ci sono segnali di rinnovo. Da sport.quotidiano.net

Vlahovic Juve, c’è grande soddisfazione da parte dello staff per l’atteggiamento del bomber: è ancora possibile il rinnovo? Tutti i dettagli - Vlahovic Juve, c’è grande soddisfazione da parte dello staff dopo l’inizio del serbo: gli aggiornamenti sul suo futuro L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha fornito un’importante analisi sulla situa ... Scrive juventusnews24.com