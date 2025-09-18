Juve Stabia presentati alla stampa Gabrielloni e Giorgini | la conferenza insieme al DS Lovisa

Tempo di lettura: 3 minuti Mercoledì 17 settembre, alle 11:00, nella sala stampa dello Stadio Romeo Menti la S.S. Juve Stabia 1907 ha ufficializzato l’arrivo di Alessandro Gabrielloni e Andrea Giorgini. I due calciatori sono stati introdotti alla stampa dal direttore sportivo Matteo Lovisa, che ha tracciato il quadro tecnico e societario del mercato gialloblù. L’intervento del direttore sportivo. Il direttore ha richiamato alla necessità di equilibrio nei giudizi e ha difeso il valore della piazza di Castellammare, sottolineando che la permanenza in Serie B rappresentava un obiettivo da tutelare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Juve Stabia, presentati alla stampa Gabrielloni e Giorgini: la conferenza, insieme al DS Lovisa

