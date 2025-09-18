Il futuro dell’attaccante belga potrebbe essere già lontano dai colori bianconeri. Un club sembra essere pronto a mettere una cifra importante. E sul sostituto. Arrivato alla fine del calciomercato dopo le chiare difficoltà che ci sono state per Kolo Muani, il futuro di Openda potrebbe essere sin da ora lontano dai colori della Juventus. Il belga, secondo le informazioni di fichajes.net, è finito nel mirino del Bayern e i bavaresi sarebbero disposti a mettere sul piatto una proposta intorno ai 70 milioni di euro per strappare il calciatore ai bianconeri. Una cifra sicuramente importante e che apre alla possibilità di una cessione. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

Juve: 'scambio' con Openda, Tudor ha il suo esterno