Juve gli esterni attaccano poco? La soluzione potrebbe essere in panchina

Nonostante il buon inizio di stagione, la Juve di Tudor ha ampi margini di crescita, soprattutto per quanto riguarda gli esterni di centrocampo, che sia contro l'Inter che contro il Borussia Dortmund hanno faticato ad attaccare. Nella prima puntata del nuovo format Tutti Teorici (guarda l'episodio completo) è emersa la possibile soluzione a questo problema. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, gli esterni attaccano poco? La soluzione potrebbe essere in panchina

Vagnoman Juve: spunta anche la candidatura del giocatore dello Stoccarda nel “casting” degli esterni che la Vecchia Signora sta vagliando! Cosa risulta

Sancho Juve: si riapre la pista in caso di addio di Nico Gonzalez? Novità importanti sul fronte esterni, qual è il piano della dirigenza bianconera

Juve, caos esterni: Nico Gonzalez vuole l’addio, c’è un nome che può accontentare tutti

#Zhegrova Juve può decollare: c'è l'intesa con l'esterno, col Lille si può chiudere a questa cifra. In stand-by l'opzione Marsiglia: il punto sul suo futuro La Juventus continua a lavorare sul fronte esterni offensivi e il nome più caldo è quello di Edon Zhegrova

Retroscena: perché la Juve cede Savona L'ultima settimana di mercato ruota intorno all'esterno destro #Savona #Juventus #Tuttosport

Juve, gli esterni attaccano poco? La soluzione potrebbe essere in panchina; Cessione di Weah dalla Juventus, l'agente attacca: "Una vergogna, non è una marionetta"; L'agente di Weah tuona: Vergogna, non è una marionetta.

La Juve punta esterni per gennaio ed un centrale se ce ne sarà bisogno - Il terzino destro ha rifiutato l’idea di lasciare l’Atlético Madrid in estate, ma dovrà faticare non ... Come scrive tuttojuve.com

Juve-Benfica, l'analisi di Carbone: 'Ecco perché i bianconeri non hanno segnato' - com fa un’analisi tattica della semifinale di ritorno di Europa League tra Juventus e Benfica: DISPOSIZIONI TATTICHE - Si legge su calciomercato.com