Juve dalle parti della Continassa credono di poter vincere lo Scudetto! Il retroscena dal ritiro di quest’estate a Herzogenaurach

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Igor Tudor ha dettato la linea guida della stagione già durante il ritiro estivo della Juventus a Herzogenaurach. L'allenatore croato ha chiesto esplicitamente alla squadra di non accontentarsi del quarto posto in campionato, sottolineando come la Vecchia Signora debba ambire a traguardi più importanti e puntare al vertice della classifica. Durante le settimane trascorse in Germania, Tudor ha lavorato non solo sugli aspetti tattici e fisici della squadra, ma ha voluto imprimere un messaggio chiaro alla rosa: la stagione non può essere vissuta con l'obiettivo minimo di qualificarsi in Champions League.

Juve Vlahovic, parti sempre più distanti: la società valuta quella soluzione

Kolo Muani resta alla Juve? Psg, Tudor, giocatore e club bianconero: cosa pensano tutte le parti coinvolte. Posizioni a confronto, ecco la situazione

Calciomercato Juve: nuovi contatti con il Porto per Conceiçao! Si cerca una soluzione che possa soddisfare quelle due parti in causa! La situazione attuale

Juve-Inter, occhio alle sorprese dal 1’ da entrambe le parti: Vlahovic e Carlos Augusto verso una maglia da titolare, con David e Dimarco in panchina. @Gazzetta_it - X Vai su X

Rugani, Carnevali chiama la Juve: Al Sassuolo interessa, ma non credo che...; Juventus, effetto Thiago Motta: i bookie credono nello scudetto, quote più alte per Champions League e Mondiale per Club; Yildiz stupisce con la Turchia, Allegri è avvisato. E sul rinnovo....

Juve, Di Marzio: 'Non hanno mai pensato di cedere Koop, Tudor è convinto di recuperarlo' - L'inizio di stagione estremamente positivo che sta attraversando la Juventus va in contrapposizione con le settimane complicate che sta vivendo Teun Koopmeiners in bianconero.

Corsera - Juve, alla Continassa tutti impressionati da Zhegrova - Edon Zhegrova, nuovo acquisto della Juventus, avrebbe già conquistato compagni e staff tecnico del club bianconero: come rivelato dal "Corriere della Sera"