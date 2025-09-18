Justin Bieber condivide momenti intimi con la famiglia e riflessioni sul matrimonio

Scopri le ultime novità sulla vita personale di Justin Bieber e sulla sua relazione con Hailey, mentre affrontano insieme le sfide della fama.

Jack Blues, il figlio di Justin Bieber, a 11 mesi debutta nel video musicale di papà

“Non seguire la strada di Britney Spears, concentrati sulla tua salute”: il post criptico di Justin Bieber fa allarmare i fan

Justin Bieber e Hailey Baldwin vicini: il rapper con un post su Instagram allontana le voci di crisi

Coachella 2026 è realtà! Annunciata la lineup completa: sul palco saliranno Sabrina Carpenter, Justin Bieber e Karol G come headliner Ma non è tutto… tra i protagonisti anche gli show di Anyma e una performance speciale dei Radiohead!

Justin Bieber debutta come headliner al Coachella! Guiderà la lineup con Sabrina Carpenter e Karol G #JustinBieber #Coachella2026 #sabrinacarpenter #KarolG

Perché Justin Bieber ha fatto uscire un secondo disco?; Justin Bieber condivide selfie disintossicanti: il sostegno dei fan; Justin Bieber condivide un video mentre pedala a Ginevra e commenta: «È così bella».

Perché Justin Bieber ha fatto uscire un secondo disco? - Anche la moglie di Justin, la modella Hailey Bieber, ha pubblicato sulle sue storie di Instagram alcuni screen del nuovo album. Scrive cosmopolitan.com