È finita dopo mesi la scadente commedia romantica tra l’Atalanta e Lookman. Il nigeriano è tornato in gruppo dopo una chiacchierata con Juric (è la prima volta che ne fanno una nonostante il croato sia lì da luglio? ndr) e ora sarà parte della squadra per quest’anno. In estate era stato vicino all’Inter, dopodiché è emersa una questione molto semplice: nel patto di gentiluomini che aveva siglato con la Dea c’era scritto in maiuscolo “non ti vendiamo in Italia”. E così è stato. L’Atalanta ha tenuto fede ai suoi princìpi, preferendo non rinforzare una rivale diretta e restare coerente a costo di non prendersi i 45 milioni bonus compresi offerti da Marotta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Juric ne prende quattro a Parigi e improvvisamente fa pace con Lookman. È bastato mezzo colloquio