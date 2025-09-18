Julia Roberts conferma le trattative per il sequel di Il matrimonio del mio migliore amico

Julia Roberts ha confermato di aver discusso della possibilità di recitare nel sequel de "Il matrimonio del mio migliore amico". "Stanno parlando con me", ha detto Roberts a Variety in un'intervista su " After the Hunt ", il thriller psicologico diretto da Luca Guadagnino con Roberts, Andrew Garfield, Ayo Edebiri e Chloë Sevigny. Durante l'intervista, Guadagnino ha aggiunto che avrebbe diretto Roberts in un sequel di "Il matrimonio del mio migliore amico" " in un secondo ". "Il matrimonio del mio migliore amico" vede Julia Roberts nei panni della critica gastronomica Julianne Potter, che scopre che il suo amico Michael O'Neal (Mulroney) – con cui una volta aveva fatto un patto di sposarsi se fossero stati ancora single a 28 anni – sta per sposarsi.

